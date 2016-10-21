私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
RSIOMA_V2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1088
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Kalenzo
色付きの雲の形で描かれたオシレータのアルゴリズムを使用して追加的な表示を持つトレンド指標
色ヒストグラムは、レベルを超えた色付き雲の境界を見つけることによって動向を定義します。
input uint MainTrendLong=60; // 上部トリガレベル input uint MainTrendShort=40; // 下部トリガレベル
色付きの雲がレベルの境界を越えて拡張した場合：
input uint BuyTrigger=80; // 買いレベル input uint SellTrigger=20; // 売りレベル
雲の高速エンベロープの線の方向がブレイクスルーレベルと反対である場合には色のついた点が表示されます。例えば高速エンベロープの線が買いの上で低下している場合は桃色の点が表示されます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2008年3月11日にコードベースに公開されました。
図1 RSIOMA_V2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2136
この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。Awesome Modified
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。
この指標は BlauTSStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
この指標はBlauSMStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。