実際の著者：

Kalenzo

色付きの雲の形で描かれたオシレータのアルゴリズムを使用して追加的な表示を持つトレンド指標

色ヒストグラムは、レベルを超えた色付き雲の境界を見つけることによって動向を定義します。

input uint MainTrendLong= 60 ; input uint MainTrendShort= 40 ;

色付きの雲がレベルの境界を越えて拡張した場合：

input uint BuyTrigger= 80 ; input uint SellTrigger= 20 ;

雲の高速エンベロープの線の方向がブレイクスルーレベルと反対である場合には色のついた点が表示されます。例えば高速エンベロープの線が買いの上で低下している場合は桃色の点が表示されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2008年3月11日にコードベースに公開されました。

図1 RSIOMA_V2指標