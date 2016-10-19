この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。



左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。

以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。

leftbars=10;

rightbars=10;

shift=0

leftbars/rightbarsパラメータは、底部または上部を持つのに必要な左/右のバー数を示します。代わりに、最後のshiftパラメータが0として選択されれば、上部/底部をうまく可視化できます。



しかし、この指標を使用するためには、leftbarsとrightbarsの最大値としての選択が便利であるべきです。<上部/底部が生成されるのはこの瞬間です。



以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。