無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
フラクタル修正版 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Manuel Sanchon
- ビュー:
- 1188
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。
左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。
以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=0
leftbars/rightbarsパラメータは、底部または上部を持つのに必要な左/右のバー数を示します。代わりに、最後のshiftパラメータが0として選択されれば、上部/底部をうまく可視化できます。
しかし、この指標を使用するためには、leftbarsとrightbarsの最大値としての選択が便利であるべきです。<上部/底部が生成されるのはこの瞬間です。
以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。
- leftbars=10;
- rightbars=10;
- shift=10
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2135
Awesome Modified
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。T3_TRIX_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標
RSIOMA_V2
色付きの雲の形で描かれたオシレータのアルゴリズムを使用して追加的な表示を持つトレンド指標BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
この指標は BlauTSStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。