コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

フラクタル修正版 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Manel Sanchon | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Manuel Sanchon
ビュー:
1188
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、古典的なフラクタル指標をわずかに修正したものです。

左右のバーが新しい上部や下部を持てるだけではなくシフトパラメータの選択も可能です。

以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=0

MQL5フラクタル指標修正版

leftbars/rightbarsパラメータは、底部または上部を持つのに必要な左/右のバー数を示します。代わりに、最後のshiftパラメータが0として選択されれば、上部/底部をうまく可視化できます。

しかし、この指標を使用するためには、leftbarsとrightbarsの最大値としての選択が便利であるべきです。<上部/底部が生成されるのはこの瞬間です。

以下のチャートでは下記のパラメータ値を持った指標が見られます。

  • leftbars=10;
  • rightbars=10;
  • shift=10

MQL5フラクタル指標修正版

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2135

Awesome Modified Awesome Modified

この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。

T3_TRIX_HTF T3_TRIX_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むT3_TRIX指標

RSIOMA_V2 RSIOMA_V2

色付きの雲の形で描かれたオシレータのアルゴリズムを使用して追加的な表示を持つトレンド指標

BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF

この指標は BlauTSStochasticヒストグラムの方向に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。