Индикаторы

BlauTSStochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2186
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Стохастический осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BlauTSStochastic

