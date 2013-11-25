Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BlauTSStochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2186
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Стохастический осциллятор из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор BlauTSStochastic
Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.BlauSMStochastic
Stochastic Oscillator (основан на стохастическом моментуме) из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.
Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы.TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
Трендовый индикатор с тремя состояниями. При наличии сильных трендов окрашивает бары в красный или зеленый цвет в зависимости от направления тренда.