Реальный автор:

Kalenzo

Трендовый индикатор с использованием алгоритма осциллятора, выполненный в виде цветного облака с дополнительной индикацией.

Цветная гистограмма определяет тренд путем нахождения границы цветного облака за пределами уровней:

input uint MainTrendLong= 60 ; input uint MainTrendShort= 40 ;

Когда цветное облако заходит за границы уровней:

input uint BuyTrigger= 80 ; input uint SellTrigger= 20 ;

Цветные точки появляются в моменты, когда направление быстрой огибающей облака противоположно пробою уровня. Например, если быстрая огибающая выше уровня покупки и она падает, то появляется розовая точка.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.03.2008.

Рис.1. Индикатор RSIOMA_V2