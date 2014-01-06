Ставь лайки и следи за новостями
RSIOMA_V2 - индикатор для MetaTrader 5
- 2853
Реальный автор:
Kalenzo
Трендовый индикатор с использованием алгоритма осциллятора, выполненный в виде цветного облака с дополнительной индикацией.
Цветная гистограмма определяет тренд путем нахождения границы цветного облака за пределами уровней:
input uint MainTrendLong=60; // Верхний уровень срабатывания input uint MainTrendShort=40; // Нижний уровень срабатывания
Когда цветное облако заходит за границы уровней:
input uint BuyTrigger=80; // Уровень покупки input uint SellTrigger=20; // Уровень продажи
Цветные точки появляются в моменты, когда направление быстрой огибающей облака противоположно пробою уровня. Например, если быстрая огибающая выше уровня покупки и она падает, то появляется розовая точка.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.03.2008.
Рис.1. Индикатор RSIOMA_V2
