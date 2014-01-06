CodeBaseРазделы
RSIOMA_V2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2853
(20)
Реальный автор:

Kalenzo

Трендовый индикатор с использованием алгоритма осциллятора, выполненный в виде цветного облака с дополнительной индикацией.

Цветная гистограмма определяет тренд путем нахождения границы цветного облака за пределами уровней:

input uint MainTrendLong=60;  // Верхний уровень срабатывания
input uint MainTrendShort=40; // Нижний уровень срабатывания

Когда цветное облако заходит за границы уровней:

input uint BuyTrigger=80;    // Уровень покупки
input uint SellTrigger=20;   // Уровень продажи

Цветные точки появляются в моменты, когда направление быстрой огибающей облака противоположно пробою уровня. Например, если быстрая огибающая выше уровня покупки и она падает, то появляется розовая точка.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 11.03.2008.

Рис.1. Индикатор RSIOMA_V2

