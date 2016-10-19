無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Awesome Modified - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。
この指標は、古典的なオーサム指標を修正したものです。
これは、2つの指数関数的な中間値の変化の平滑化率を計算します。より正確にいうと、この指標には5つの入力があります。shortmean、mediummean及びlongmeanは3つの指数の平均値を表します（デフォルトではそれぞれ18、40および200）。最後の2つの入力は、shortmeanとmediummeanまたmediummeanとlongmeanの変化率の差の指数関数的な平均を示しています。
以下の画像は、指数関数的な平均の入力が5、34及び200で変化率の入力が12と18で、USDJPYの毎時チャートでこの指標を表示します。指数平均値として5と34の入力を持っている古典的なオーサム指標の比較が可能です。
オーサム指標修正版
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2134
