CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

RSIOMA_v2 - indicator for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
17577
Rating:
(5)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: Kalenzo

RSIOMA_v2 indicator.


Color Stochastic Color Stochastic

Color Stochastic indicator.

Chaikin's Volatility (2 lines) Chaikin's Volatility (2 lines)

Chaikin's Volatility (2 lines) indicator.

Synergy Signals [v2] Synergy Signals [v2]

Synergy Signals [v2] indicator.

MTF-Dinapoli_Target MTF-Dinapoli_Target

MTF-Dinapoli_Target indicator. Works together with DinapoliTargets.