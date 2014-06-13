代码库部分
RSIOMA_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
rsioma_v2.mq5 (14.26 KB) 预览
真实作者:

Kalenzo

此趋势指标使用一种振荡算法，以彩色云图形式绘制附加指标。

彩色直方图定义的趋势，是搜索彩色云图边界水平:

input uint MainTrendLong=60;  // 上边界触发级别
input uint MainTrendShort=40; // 下边界触发级别

当彩色云图延伸并超出边界级别:

input uint BuyTrigger=80;    // 买级别
input uint SellTrigger=20;   // 卖级别

彩色点出现时刻是当快速包络线方向与突破级别相反时。例如, 如果快速包络线高于买级别并正在回落, 一个粉色点出现。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 11.03.2008。

图例 1. 该T RSIOMA_V2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2136

