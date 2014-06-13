请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Kalenzo
此趋势指标使用一种振荡算法，以彩色云图形式绘制附加指标。
彩色直方图定义的趋势，是搜索彩色云图边界水平:
input uint MainTrendLong=60; // 上边界触发级别 input uint MainTrendShort=40; // 下边界触发级别
当彩色云图延伸并超出边界级别:
input uint BuyTrigger=80; // 买级别 input uint SellTrigger=20; // 卖级别
彩色点出现时刻是当快速包络线方向与突破级别相反时。例如, 如果快速包络线高于买级别并正在回落, 一个粉色点出现。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 11.03.2008。
图例 1. 该T RSIOMA_V2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2136
T3_TRIX_HTF
此 T3_TRIX 指标在输入参数中有时间帧选项。MultiCandleSignal
此 MultiCandleSignal 指标显示七个不同时间帧的蜡烛条方向构成的趋势信息。
BackgroundСandle_BlauTSStochastic_HTF
此指标基于 BlauTSStochastic 直方图的方向来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。BackgroundCandle_BlauSMStochastic_HTF
此指标基于 BlauSMStochastic 直方图的方向来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。