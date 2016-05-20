und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSIOMA_V2 - Indikator für den MetaTrader 5
- 912
-
Der echte Autor:
Kalenzo
Trend Indikator unter Verwendung eines Oszillator Algorithmus gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Das Farbhistogramm definiert den Trend indem es die Grenzen der farbigen Wolke außerhalb folgeder Levels findet:
input uint MainTrendLong=60; // Oberer Trigger Level input uint MainTrendShort=40; // Unterer Trigger Level
Wenn die farbige Wolke über die Grenzen der Levels erweitert wird:
input uint BuyTrigger=80; // Buy level input uint SellTrigger=20; // Sell level
Farbige Punkte erscheinen zum Zeitpunkt in dem die Richtung der schnellen Envelope-Linie der Wolke gegenüber dem Ausbruchlevel ist. Wenn zum Beispiel die schnelle Envelope-Linie über Buy ist und fällt erscheint ein pinker Punkt.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.03.2008.
Abbildung 1. Der RSIOMA_V2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2136
