RSIOMA_V2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
912
(20)
Der echte Autor:

Kalenzo

Trend Indikator unter Verwendung eines Oszillator Algorithmus gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Das Farbhistogramm definiert den Trend indem es die Grenzen der farbigen Wolke außerhalb folgeder Levels findet:

input uint MainTrendLong=60;  // Oberer Trigger Level
input uint MainTrendShort=40; // Unterer Trigger Level

Wenn die farbige Wolke über die Grenzen der Levels erweitert wird:

input uint BuyTrigger=80;    // Buy level
input uint SellTrigger=20;   // Sell level

Farbige Punkte erscheinen zum Zeitpunkt in dem die Richtung der schnellen Envelope-Linie der Wolke gegenüber dem Ausbruchlevel ist. Wenn zum Beispiel die schnelle Envelope-Linie über Buy ist und fällt erscheint ein pinker Punkt.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 11.03.2008.

Abbildung 1. Der RSIOMA_V2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2136

