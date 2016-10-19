この指標はRSIテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色とバーの色を変更します。



バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

トレンドの強さは、そのレベルが指標の入力パラメータによって決定されるRSI指標の買われ過ぎや売られ過ぎの領域での存在によって決定されます。

input uint HighLevel= 55 ; input uint LowLevel= 45 ;

RSIがこれらの領域の外側にある場合は、バーは塗られません。

図1 RSI_BARS指標