RSI_BARS - MetaTrader 5のためのインディケータ
944
- 944
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この指標はRSIテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色とバーの色を変更します。
バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。
トレンドの強さは、そのレベルが指標の入力パラメータによって決定されるRSI指標の買われ過ぎや売られ過ぎの領域での存在によって決定されます。
input uint HighLevel=55; // 買われ過ぎレベル input uint LowLevel=45; // 売られ過ぎレベル
RSIがこれらの領域の外側にある場合は、バーは塗られません。
図1 RSI_BARS指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2122
Heiken_Ashi_BARS
この指標は平均足始値と平均足終値の分析を使います。TTM-Trend
この指標は、選択された期間の平均足始値平均足終値の値の分析を使用します。
Background_Heiken_Ashi_Сandle_HTF
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均足ローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。Background_Candles_Smoothed_HTF
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用してより大きな時間枠の平均されたローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。