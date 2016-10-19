コードベースセクション
GannSwingsVIII - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Rosh

ジグザグを持つセマフォ指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月10日にコードベースに公開されました。

図1 GannSwingsVIII指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2118

