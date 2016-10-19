この指標はより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた四角形として描きます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つQQECloud指標

この指標は、選択された期間の平均足始値平均足終値の値の分析を使用します。

この指標は平均足始値と平均足終値の分析を使います。