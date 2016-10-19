実際の著者：

Gep

高値と安値の2つの移動平均の値で構築されたチャネルで、雲として描かれます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月18日にコードベースに公開されました。

図1 XChannel指標