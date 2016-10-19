実際の著者：

TrendLaboratory Ltd

この指標は、蓮子チャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色変更します。



金融資産の増加は緑で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1 Renko_v2指標