コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Renko_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
986
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
renko_v2.mq5 (10.41 KB) ビュー
実際の著者：

TrendLaboratory Ltd

この指標は、蓮子チャネルを使用してブレイクスルーシステムを実現します。価格が灰色のチャネルを出ると、バーの色はトレンドの方向に対応する色変更します。

金融資産の増加は緑で、減少は赤です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1　Renko_v2指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2093

