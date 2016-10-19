コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendTriggerMod_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つTrendTriggerMod 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

この指標の操作はコンパイルされたTrendTriggerMod.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　TrendTriggerMod_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2090

