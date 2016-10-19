無料でロボットをダウンロードする方法を見る
T3_iAnchMom - MetaTrader 5のためのインディケータ
894
- 894
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Ramdass
色付きのアイコンとして実装されている正規化されていないオシレーター。
計算式：
T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )
ここでT3はティルソン平均化です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。
図1 T3_iAnchMom指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2076
