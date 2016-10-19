コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

T3_iAnchMom - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
894
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
t3_ianchmom.mq5 (5.67 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Ramdass

色付きのアイコンとして実装されている正規化されていないオシレーター。

計算式：

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 ) 

ここでT3はティルソン平均化です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月30日にコードベースに公開されました。

図1　T3_iAnchMom指標

図1　T3_iAnchMom指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2076

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBykovTrend指標

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

フラットを決定する指標

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

動的な価格チャネルのブレークスルーのシグナルを形成するセマフォシグナル指標

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAdaptiveRenko指標