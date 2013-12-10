CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

T3_iAnchMom - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2497
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ramdass

Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветных значков.

Формула для вычисления:

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )

где T3 - усреднение Тильсона.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.

Рис.1. Индикатор T3_iAnchMom

Рис.1. Индикатор T3_iAnchMom

BlauErgodic_HTF BlauErgodic_HTF

Индикатор BlauErgodic (эргодический осциллятор Уильяма Блау) с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

Семафорный сигнальный индикатор, формирующий свои сигналы при пробое динамического ценового канала.

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

Индикатор BykovTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

Индикатор AdaptiveRenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.