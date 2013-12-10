Ставь лайки и следи за новостями
T3_iAnchMom - индикатор для MetaTrader 5
- 2497
Реальный автор:
Ramdass
Ненормированный осциллятор, реализованный в виде цветных значков.
Формула для вычисления:
T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )
где T3 - усреднение Тильсона.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.
Рис.1. Индикатор T3_iAnchMom
