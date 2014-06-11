真实作者:

Ramdass

一款非归一化振荡器，以彩色点的形式实现。

计算公式:

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )

此处 T3 是 Tilson 平均。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 30.10.2007。

图例 1. 指标 T3_iAnchMom