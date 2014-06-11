代码库部分
到包裹
指标

T3_iAnchMom - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1314
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
t3_ianchmom.mq5 (5.67 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Ramdass

一款非归一化振荡器，以彩色点的形式实现。

计算公式:

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )

此处 T3 是 Tilson 平均。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 代码基地 30.10.2007。

Figure 1. Indicator T3_iAnchMom

图例 1. 指标 T3_iAnchMom

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2076

