und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
T3_iAnchMom - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 816
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Ramdass
Ein nicht-normalisierter Oszillator der in Form von farbigen Punkten implementiert wurde.
Die Formel für die Berechnung:
T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )
wobei T3 die Tilson-Mittelung ist.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.10.2007.
Abbildung 1. Indikator T3_iAnchMom
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2076
Der BykovTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.MaksiGen_Range_Move
Indikator zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen.
Ein Flaggensignal Indikator der Signale beim Ausbruch aus dem dynamischen Preischannel bildet.AdaptiveRenko_HTF
Der AdaptiveRenko Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.