CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3_iAnchMom - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
968
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
t3_ianchmom.mq5 (5.67 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ramdass

Oscilador no normalizado, realizado en forma de símbolos de color.

Fórmula para los cálculos:

T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )

donde T3 - es la promediación de Tilson.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 30.10.2007.

Figura 1. Indicador T3_iAnchMom

Figura 1. Indicador T3_iAnchMom

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2076

BykovTrend_HTF BykovTrend_HTF

Indicador BykovTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

MaksiGen_Range_Move MaksiGen_Range_Move

Indicador para determinar la plana.

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

Indicador de señal de semáforo, que forma sus señales al atravesar el canal de precio dinámico.

AdaptiveRenko_HTF AdaptiveRenko_HTF

Indicador AdaptiveRenko con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.