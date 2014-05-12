Pon "Me gusta" y sigue las noticias
T3_iAnchMom - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ramdass
Oscilador no normalizado, realizado en forma de símbolos de color.
Fórmula para los cálculos:
T3_iAnchMom = 100 * ( ( T3 (FastPeriod, bar ) / T3 ( SlowPeriod, bar ) ) - 1.0 )
donde T3 - es la promediación de Tilson.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el atrtículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 30.10.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2076
