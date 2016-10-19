コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BykovTrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
828
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBykovTrend指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

コンパイルされたBykovTrend.mq5指標ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BykovTrend_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2075

