コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AdaptiveRenko_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
785
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAdaptiveRenko指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

コンパイルされたBykovTrend.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　AdaptiveRenko_HTF指標

図1　AdaptiveRenko_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2078

Dynamic_trend_cleaned_up Dynamic_trend_cleaned_up

動的な価格チャネルのブレークスルーのシグナルを形成するセマフォシグナル指標

T3_iAnchMom T3_iAnchMom

色付きのアイコンとして実装されている正規化されていないオシレーター

WATR_HTF WATR_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つWATR指標

FxTrend 25EMA FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMAは、2つの異なる瞬間のEMA25値の差に基づいています。