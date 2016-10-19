コードベースセクション
インディケータ

Dynamic_trend_cleaned_up - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

OfficeFX Group

動的な価格チャネルのブレークスルーのシグナルを形成するセマフォシグナル指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月29日にコードベースに公開されました。

図1 Dynamic_trend_cleaned_up指標

図1 Dynamic_trend_cleaned_up指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2077

