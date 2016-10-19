無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Dynamic_trend_cleaned_up - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
OfficeFX Group
動的な価格チャネルのブレークスルーのシグナルを形成するセマフォシグナル指標
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月29日にコードベースに公開されました。
図1 Dynamic_trend_cleaned_up指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2077
