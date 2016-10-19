実際の著者：

Perky

この指標は、バーの色をRVI 指標（Relative Vigor Index相対的活力指数）に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。



バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

図1 RVI_BARS指標