実際の著者：

Perky

この指標はADXテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色とバーの色を変更します。バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月31日にコードベースに公開されました。

図1 ADX_BARS指標