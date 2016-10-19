コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ADX BARS - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1298
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Perky

この指標はADXテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色とバーの色を変更します。バーの色はトレンドとローソク足の方向が一致すると薄く、逆の場合は濃いです。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月31日にコードベースに公開されました。

図1　ADX_BARS指標

図1　ADX_BARS指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2070

Fish_HTF Fish_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFish指標

Fish Fish

色ヒストグラムの形で実装されたフィッシャートランスフォーム指標

RVI BARS RVI BARS

この指標は、バーの色をRV指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。

MaksiGen_Channels MaksiGen_Channels

価格変更範囲の指標