コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fish_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
739
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFish指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

コンパイルされた Fish.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　Fish_HTF指標

図1　Fish_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2067

Fish Fish

色ヒストグラムの形で実装されたフィッシャートランスフォーム指標

AltrTrend_Signal_v2.2_HTF AltrTrend_Signal_v2.2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAltrTrend_Signal_v2.2 指標

ADX BARS ADX BARS

この指標は、バーの色をADXテクニカル指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。

RVI BARS RVI BARS

この指標は、バーの色をRV指標に基づいて算出された現在のトレンドの色に変更します。