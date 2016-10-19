コードベースセクション
Fish - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Yura Prokofiev

色ヒストグラムの形で実装されたフィッシャートランスフォーム指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年10月31日にコードベースに公開されました。

図1　Fish指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2066

