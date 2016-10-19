無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Pedro Puado
市場のボラティリティを測定する指標
指標の点の色は強いトレンド中は赤、弱いトレンド中では灰色に変わります。中くらいのトレンドは青です。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // 平滑化期間 input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // 平滑化の種類 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格の種類 input uint HLRef=100; input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input uint ExtraHighLevel=60; // 一番強い動向のレベル input uint HighLevel=40; // 強い動向のレベル input uint LowLevel=20; // 弱い動向のレベル input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // レベルラインのスタイル input color LevelColor=clrBlue; // レベルの色 input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // レベルの幅
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。
図1 フラット指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2060
