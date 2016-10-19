コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フラット - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Pedro Puado

市場のボラティリティを測定する指標

指標の点の色は強いトレンド中は赤、弱いトレンド中では灰色に変わります。中くらいのトレンドは青です。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint Smooth=10;                                // 平滑化期間
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // 平滑化の種類
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // 価格の種類
input uint HLRef=100;
input int Shift=0;                                   // バー単位での指標の横シフト
input uint ExtraHighLevel=60;                        // 一番強い動向のレベル
input uint HighLevel=40;                             // 強い動向のレベル
input uint LowLevel=20;                              // 弱い動向のレベル
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // レベルラインのスタイル
input color LevelColor=clrBlue;                      // レベルの色
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // レベルの幅 

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。

図1　フラット指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2060

