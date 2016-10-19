実際の著者：

Pedro Puado

市場のボラティリティを測定する指標



指標の点の色は強いトレンド中は赤、弱いトレンド中では灰色に変わります。中くらいのトレンドは青です。

指標の入力パラメータ：

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月1日にコードベースに公開されました。

図1 フラット指標