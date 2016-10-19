無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BlauErgodic - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 860
-
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「 Momentum, Direction, and Divergence （モメンタム、方向、および発散）」からのエルゴートオシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 BlauErgodic指標
SKB-1
雲として実装されるフラクタルを使用したチャネルPivot_Fibs
日足ローソク足に描かれたフィボレベル（ピボットポイント）
BlauErgodic_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodic指標（ウィリアムブラウのエルゴードオシレータ）スプレッド指標
スプレッド指標 - チャートウィンドウに現在のスプレッドを表示します。