スプレッド指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはごく普通のスプレッドのためのコードです。
指標は、チャートウィンドウの任意の対の上に配置することができます。フォントの色と指標の表示される位置は動的に変更できます。ピップは正規化できます。
スプレッド指標
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2055
