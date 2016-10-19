コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_BlauErgodic - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_blauergodic.mq5 (10.13 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
blauergodic.mq5 (9.82 KB) ビュー
この取引システムはBlauErgodicオシレータを使います。

ヒストグラムが方向を変えるかゼロラインをブレイクスルーするとき、また、シグナルラインの雲の色が変わる時に、取引の決定がなされます。

次の入力パラメータがエントリーアルゴリズムのオプションを選択するために使用されています。

input AlgMode Mode=twist;    // 市場参入アルゴリズム

EAを正しく操作するにはコンパイルされたBlauErgodic.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリの他のバリアントはTradeAlgorithmsです。

下記の検証では Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス。

H4での2012~2013のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2056

