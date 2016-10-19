無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ASCtrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 938
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つASCtrend指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
図1 ASCtrend_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2010
Exp_BlauTStochI
BlauTStochI指標を使った取引システム。BlauSMStochastic_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauSMStochastic 指標
Awesome_Signal
微調整の可能性を持つ色付きの雲の形での追加のシグナルラインを持つビルウィリアムズのオーサムオシレータAccelerator_Signal
微調整の可能性を持つ色付きの雲の形での追加のシグナルラインを持つビルウィリアムズのアクセレーター