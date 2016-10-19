コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ASCtrend_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
938
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つASCtrend指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間

図1　ASCtrend_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2010

