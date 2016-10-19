無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Awesome_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Asystem2000
微調整の可能性を持つ色付きの雲の形での追加のシグナルラインを持つビルウィリアムズのオーサムオシレータ
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月3日にコードベースに公開されました。
図1 Awesome_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2011
