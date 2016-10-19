実際の著者：

Asystem2000

微調整の可能性を持つ色付きの雲の形での追加のシグナルラインを持つビルウィリアムズのオーサムオシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年1月3日にコードベースに公開されました。

図1 Awesome_Signal指標