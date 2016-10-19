無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1063
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
色付きの雲の形で描かれたトレンド指標
雲の色はトレンド方向、幅はトレンドの強さに依存します。
この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月8日にコードベースに公開されました。
図1 i_Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2002
Vegas
固定シフトを有するいくつかのエンベロープFX_FISH_2MA
シグナルラインの形をとった2つの平均とヒストグラムをベースにしたフィッシャー変換.
BlauSMStochastic
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクス（ストキャスティクスモメンタムに基づく）。BlauErgodicMDI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI_HTF指標