i_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

雲の色はトレンド方向、幅はトレンドの強さに依存します。

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月8日にコードベースに公開されました。

図1　i_Trend指標

図1　i_Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2002

