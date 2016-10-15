標準の高周波フィルタ

EMA_Prediction_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてEMA_Prediction指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。