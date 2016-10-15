コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KAGI-1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1049
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
kagi-1.mq5 (7.26 KB) ビュー
実際の著者：

Traders's Tools

最も単純な形をもったKAGIチャート

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。

KAGI-1指標

KAGI-1指標

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1940

