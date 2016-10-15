無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
KAGI-1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1049
実際の著者：
Traders's Tools
最も単純な形をもったKAGIチャート
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月8日に公開されました。
KAGI-1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1940
