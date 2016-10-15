コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LW_Fractals - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
874
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Gosha

ビルウィリアムズによるフラクタルとは平均的なローソク足が最高の高値（または最安の安値）を有する5つのローソク足（バー）の形成です。

この指標は（5つではなくて）3つのローソク足に基づいてフラクタルの矢印を描画します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月5日に公開されました。

LW_Fractals指標

LW_Fractals指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1937

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

ローソク足モメンタム指標を使う取引システム

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

ローソク足モメンタム指数を使う取引システム

EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

EMA_Prediction_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてEMA_Prediction指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

KGHP KGHP

標準の高周波フィルタ