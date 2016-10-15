実際の著者：

Gosha

ビルウィリアムズによるフラクタルとは平均的なローソク足が最高の高値（または最安の安値）を有する5つのローソク足（バー）の形成です。

この指標は（5つではなくて）3つのローソク足に基づいてフラクタルの矢印を描画します。



この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月5日に公開されました。





LW_Fractals指標