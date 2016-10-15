コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KGHP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
920
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
kghp.mq5 (46.31 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Newdigital

標準の高周波フィルタ

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月5日に公開されました。

KGHP指標

KGHP指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1939

EMA_Prediction_HTF_Signal EMA_Prediction_HTF_Signal

EMA_Prediction_HTF_Signal指標は、色のトレンド表示を備えたグラフィカルオブジェクトとしてEMA_Prediction指標のデータに基づいてトレンドの方向を示し、アラートや音声シグナルを出してスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

LW_Fractals LW_Fractals

この指標は3つのローソク足に基づいてフラクタルを描画します。

KAGI-1 KAGI-1

最も単純な形をもったKAGIチャート

ColorBlauErgodicMACD ColorBlauErgodicMACD

色ヒストグラムの形で実装されたErgodic MACD-Oscillator