ポケットに対して
インディケータ

NRTR_ATR_STOP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
824
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MetaQuotes

NRTRの形で実装されたATRテクニカル指標を用いたトレンド指標。

元のwlxFractals指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年8月7日に発表されました。

図1　NRTR_ATR_STOP指標

図1　NRTR_ATR_STOP指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7038

wlxBWWiseMan-2 wlxBWWiseMan-2

オーサムオシレータを使ったセマフォシグナル指標

wlxFractals wlxFractals

wlxFractals指標はビルウィリアムズのフラクタルの描画のために設定され、左右の重要なバーの数を定義します。

DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。 DailyLines - 日替わりに表示される曜日付きの垂直線異なるスタイルを選択するオプションを持つ期間セパレータ。

期間セパレータと同様に、それぞれの新しい日の初めにその垂直線がひかれます。複数の表示オプション付き

AMA低速トレンドライン AMA低速トレンドライン

Perry Kaufmann の適応型移動平均を使ったMA