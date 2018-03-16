無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DeMarkerValues - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 700
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者: Mohit Marwaha
この指標は、各時間枠のDeMarkerオシレータ周期のユーザ定義値のテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するDeMarker指標の位置によって異なります。
input double HighLevel=0.70; // 買われ過ぎレベル input double LowLevel=0.30; // 売られ過ぎレベル input color HighColor=clrBlue; // 買われ過ぎの色 input color MiddleColor=clrGray; // トレンド不在の色 input color LowColor=clrMagenta; // 売られ過ぎの色
図1 DeMarkerValues指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19322
WPRValues
この指標は、各時間枠のユーザ定義WRPオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。CDictionary
CArrayObjとCListに基づくMQL5ライブラリ（連想配列）データ構造の実装です。
ローソク足の統計 2
一連の強気/弱気バーでのバーの数を数えます。結果をチャートとして表示します。チャートのスクリーンショットを保存します。このスクリプトはCGraphicクラスを使います。ローソク足の数（ヒストグラム）
この指標は、指定された間隔での強気と弱気のバーの数を示します。