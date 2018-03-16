コードベースセクション
実際の著者: Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠のユーザ定義WRPオシレータ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。テキストブロックの色は、指標入力パラメータで設定されている買われ過ぎおよび売られ過ぎ領域に相対するWPR指標の位置によって異なります。

input int HighLevel=-20;                                // 買われ過ぎレベル
input int LowLevel=-80;                                 // 売られ過ぎレベル
input color HighColor=clrLimeGreen;                     // 買われ過ぎの色
input color MiddleColor=clrGray;                        // トレンド不在の色
input color LowColor=clrMagenta;                        // 売られ過ぎの色

図1　WPRValues指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19321

