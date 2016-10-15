コードベースセクション
Math-System - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
935
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
予測された価格の動きのためのターゲット支持/抵抗レベルのセット。<

マレー（Murrey ）数学ライン（支持と抵抗）及びマレー（Murrey ）数学FixPeriodもご参照ください。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月14日に公開されました。

Math-System指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1923

