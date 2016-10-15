無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Math-System - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 935
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
予測された価格の動きのためのターゲット支持/抵抗レベルのセット。<
マレー（Murrey ）数学ライン（支持と抵抗）及びマレー（Murrey ）数学FixPeriodもご参照ください。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月14日に公開されました。
Math-System指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1923
BlauCMI
色ヒストグラムとしてのエルゴード的CMIオシレータErgodic_Ticks_Volume_Indicator
ウィリアムブラウによる複数の EMAを持つティックボリューム指標の1つ
BlauCMomentum
三重EMA平均を持つローソク足モメンタムDigitalF-T01
雲の形で実装された基準線と高速トレンドのデジタルフィルタ