ポケットに対して
インディケータ

BB_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1176
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
bb_3htf.mq5 (14.45 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのボリンジャーバンド

BB_3HTF指標

BB_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1918

