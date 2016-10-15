コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
856
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
rsi_3htf.mq5 (12.07 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのRSIオシレータ

RSI_3HTF指標

RSI_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1917

