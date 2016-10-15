コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

YURAZ

エルダーに応じたバーの色付けを持ったMDAC指標

  • 緑のバーは上昇トレンド
  • 緑または赤のバーの次の青いバーはトレンドの変化
  • 赤のバーは下降トレンド

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年2月10日にコードベースで公開されました。

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000指標

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000指標

