実際の著者：
YURAZ
エルダーに応じたバーの色付けを持ったMDAC指標
- 緑のバーは上昇トレンド
- 緑または赤のバーの次の青いバーはトレンドの変化
- 赤のバーは下降トレンド
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年2月10日にコードベースで公開されました。
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1901
