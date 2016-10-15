無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-SKB-F - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 874
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
KimIV
フラクタルに基づいたBarishpoltsの移動チャンネル
この指標は初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年2月9日に公開されました。
図1 i-SKB-F指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1903
