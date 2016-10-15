コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-SKB-F - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

KimIV

フラクタルに基づいたBarishpoltsの移動チャンネル

この指標は初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年2月9日に公開されました。

図1　i-SKB-F指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1903

