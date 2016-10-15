コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

HVR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Albert

トレンド力の指標現在のバーの価格の以前のバーの価格に対する比は、算定のための初期データとして使用されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月10日に公開されました。

図1　HVR指標

図1　HVR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1899

