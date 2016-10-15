無料でロボットをダウンロードする方法を見る
HVR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Albert
トレンド力の指標現在のバーの価格の以前のバーの価格に対する比は、算定のための初期データとして使用されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月10日に公開されました。
図1 HVR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1899
