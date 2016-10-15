無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BAT_ATRv1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 977
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Team Aphid
ATR（Average True Range）テクニカル指標を使ったNRTR指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。
図1 BAT_ATRv1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1904
