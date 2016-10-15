コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BAT_ATRv1 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：

Team Aphid

ATR（Average True Range）テクニカル指標を使ったNRTR指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。

図1　BAT_ATRv1指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1904

