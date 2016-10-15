無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Mercado Aberto - MetaTrader 5のためのインディケータ
市場が開いているときを示す単純な指標。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1893
