無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATRValues - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1100
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Mohit Marwaha
この指標は、各時間枠でユーザ定義ATR期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2015年12月21日に公開されました。
図1 ATRValues指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18849
KoliErBands
選択された期間中の高値と安値の平均をミドルラインとして使用する、ボリンジャーバンドのバリエーションNevalyashka
前と反対のポジションを開きます。入力は決済逆指値、決済指値、及び最低ロットです。
Symbol
標準銘柄やカスタム銘柄を扱うためのライブラリFour_MA_Strength_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFour_MA_Strength指標