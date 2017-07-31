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ATRValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.12.2015.
Рис.1. Индикатор ATRValues
Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.VolatilityValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.up3x1 Investor
Анализ размеров свечи. Идея торговой системы: после выхода новостей параметры свечи имеют значение.