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Индикаторы

ATRValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2738
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
AtrValues.mq5 (28.21 KB) просмотр
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) просмотр
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.12.2015.

Рис.1. Индикатор ATRValues

Рис.1. Индикатор ATRValues

AutoSLTP AutoSLTP

Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.

VolatilityValues VolatilityValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

ColorDerivative ColorDerivative

Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.

up3x1 Investor up3x1 Investor

Анализ размеров свечи. Идея торговой системы: после выхода новостей параметры свечи имеют значение.