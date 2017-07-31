Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.12.2015.

Рис.1. Индикатор ATRValues