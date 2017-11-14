コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KoliErBands - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：KoliEr Li

選択された期間中の高値と安値の平均をミドルラインとして使用する、ボリンジャーバンドのバリエーション

図1　KoliErBands指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18845

