KoliErBands - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：KoliEr Li
選択された期間中の高値と安値の平均をミドルラインとして使用する、ボリンジャーバンドのバリエーション
図1 KoliErBands指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18845
