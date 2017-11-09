Ursprünglicher Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt einen Textblock mit Werten des ATR mit einer nutzerdefinierten Periodenlänge für jeden Zeitrahmen. Die Größe des Textblocks kann angepasst werden. Es kann auch der Schrifttyp geändert und nicht die verwendetet Zeitrahmen unterdrückt werden. Maximal können 10 Indikatoren gleichzeitig gezeigt werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 21.12.20015.

Abb. 1. Der Indikator ATRValues